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Сенатор Рыскали Абдикеров посетил Карагандинскую область
14 Июля 2022 14:30

Сенатор Рыскали Абдикеров посетил Карагандинскую область

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сенатор Рыскали Абдикеров в рамках своего рабочего визита в Карагандинскую область встретился с жителями Нуринского и Шетского районов, посетил социально значимые объекты городов Караганды, Сарань и Темиртау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встреч депутат подробно проинформировал своих земляков о законодательной работе Палаты. Жители районов поделились с парламентарием проблемами связи и доступа к интернету. Рыскали Абдикеров ответил на все волнующие граждан вопросы и заверил, что возьмет на личный контроль все поднятые проблемы и предложения.

При встрече с сотрудниками городских социально значимых объектов сенатор сообщил о конституционных реформах и предстоящей законодательной работе Парламента, направленной на реализацию реформ Главы государства.


Фото: senate.parlam.kz

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