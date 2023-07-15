Сенатор Руслан Рустемов приехал в Жалагашский район

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Жалагашский район Кызылординской области прибыл депутат Сената Парламента Республики Казахстан Руслан Рустемов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

В ходе встречи с общественностью сенатор рассказал об одобренных в Сенате законах и ответил на вопросы жителей.

В свою очередь, местное население подняло вопрос об утверждении статуса приграничной зоны сел Аккыр, Шобанказган, Каукей Жалагашского, Кармакшинского, Казалинского районов, строительстве дома культуры в селе Жургенова и совершенствовании программы «Дипломмен ауылға».

«В нашей стране произошли масштабные изменения. Сейчас важно поддержать их. Мы понимаем, что сейчас есть много вопросов, которых надо решать. И важно решать их вместе. Поднятые сегодня проблемы мы будем держать на контроле и при необходимости законодательно вносить изменения», - отметил депутат.