Сенатор раскритиковал систему обучения в медколледжах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Серик Бектурганов рассказал о проверке знаний у выпускников медколледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году оценивали знания почти у 21 тысячи выпускников из 80 колледжей страны. Вообще в стране у нас их 85, которые готовят по медицинской специальности. Средний показатель составил 75 баллов. Доля не подтвердивших составляет 3%. Низкую результативность показали один государственный и 24 частных колледжа», - сказал Серик Бектурганов на коллегии Министерства здравоохранения.

Причем, по его словам, самые плохие показатели в медколледже «Мариям» в Алматы.

«Примерно 80% выпускников не набрали проходной балл. В ТОО «Южно-Казахстанский медколледж» таких 41%. В ТОО «Средне-азиатский медколледж» в Шымкенте - 38%», - добавил депутат.

Он также сообщил о фактах выдачи дипломов студентам, не подтвердившим знания.

«Даже тем, кто не явился на экзамен вообще. Это является грубейшим нарушением. Такая ситуация имеет место в связи с тем, что система средних профмедорганизаций образования находится в непонятном состоянии. В системе образования они получают лицензии на образовательную деятельность, за все остальное должны отвечать управления здравоохранения областей. А частные медколледжи вообще никак не контролируются уполномоченными органами ни в сфере образования, ни в сфере здравоохранения. Необходимо срочно менять эту ситуацию», - заключил сенатор.