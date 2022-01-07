Сенатор прокомментировал законность решений Главы государства в связи с возникшей ситуацией в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Канатбек Сафинов призвал казахстанцев соблюдать порядок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На Совете безопасности были приняты кардинальные меры в рамках действующего законодательства. Будет проведена антитеррористическая операция. В рамках действующих международных договоров наше государство использует помощь наших соседей и дружественных стран. Все это происходит в рамках Конституции и действующего законодательства. Согласно Конституции Президент обязан обеспечить безопасность наших граждан», - сказал Канатбек Сафинов.

Депутат добавил, что сенаторы полностью поддерживают решения Главы государства.

«В рамках Конституции и законов (сенаторы) принимают все необходимые меры согласования его решений. Я также обращаюсь к гражданам с призывом соблюдать законность, потому что те принципы, о которых говорил Президент, позволяют решать любые вопросы в рамках мирных переговоров, в рамках действующего законодательства. Необходимо соблюдать порядок. В ближайшие дни порядок будет наведен и виновные будут привлечены к ответственности», - подчеркнул Канатбек Сафинов.