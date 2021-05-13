Сенатор: программа переселения работает неполноценно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Алимжан Куртаев раскритиковал ход реализации госпрограммы «Еңбек», по которой должно происходить переселение жителей южных регионов на север страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению Куртаева, акиматы зачастую не создают переселенцам достойных условий для жизни и работы.

«Семья, изъявившая желание переехать, не имеет полноценного доступа ко всей информации о районах, которые принимают переселенцев. Поэтому у них ограниченный выбор. Некоторые акиматы направляют семью не в желаемое село, а в то, которое укажет сам акимат. Еще одна проблема, это жилищный вопрос. Работами по строительству новых индивидуальных жилых домов в некоторых регионах занимаются фермерские хозяйства и возводят дома без полного прохождения формального процесса согласования. По информации, публикуемой в СМИ, качество построек не отвечает предъявляемым требованиям», - сказал Алимжан Куртаев в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.

Сенатор предложил усилить разъяснительную работу. Для этого нужно, как минимум, открыть Call-центры в отправляющих и принимающих областях. Там переселенцам должна быть предоставлена полная информация и ответы на все имеющиеся у них вопросы.

«Для эффективной работы данных Call-центров необходимо привлечь специалистов, которые смогут информировать граждан, желающих переехать, по вопросам вакантных рабочих мест, обеспечения жильем, о том, каким видом хозяйства можно заниматься в указанных областях и так далее», - отметил депутат.

Тем переселенцам, у которых есть банковские кредиты, сенатор предлагает предоставлять кредитные каникулы на срок от 6 месяцев до 1 года. Это важно ещё и потому, что нередко из-за возникающих в процессе переезда задолженностей в последующем гражданам отказывают в предоставлении субсидий.



