Сенатор: программа переселения работает неполноценно
По мнению Куртаева, акиматы зачастую не создают переселенцам достойных условий для жизни и работы.
«Семья, изъявившая желание переехать, не имеет полноценного доступа ко всей информации о районах, которые принимают переселенцев. Поэтому у них ограниченный выбор. Некоторые акиматы направляют семью не в желаемое село, а в то, которое укажет сам акимат. Еще одна проблема, это жилищный вопрос. Работами по строительству новых индивидуальных жилых домов в некоторых регионах занимаются фермерские хозяйства и возводят дома без полного прохождения формального процесса согласования. По информации, публикуемой в СМИ, качество построек не отвечает предъявляемым требованиям», - сказал Алимжан Куртаев в своем депзапросе на пленарном заседании Сената.
Сенатор предложил усилить разъяснительную работу. Для этого нужно, как минимум, открыть Call-центры в отправляющих и принимающих областях. Там переселенцам должна быть предоставлена полная информация и ответы на все имеющиеся у них вопросы.
«Для эффективной работы данных Call-центров необходимо привлечь специалистов, которые смогут информировать граждан, желающих переехать, по вопросам вакантных рабочих мест, обеспечения жильем, о том, каким видом хозяйства можно заниматься в указанных областях и так далее», - отметил депутат.
Тем переселенцам, у которых есть банковские кредиты, сенатор предлагает предоставлять кредитные каникулы на срок от 6 месяцев до 1 года. Это важно ещё и потому, что нередко из-за возникающих в процессе переезда задолженностей в последующем гражданам отказывают в предоставлении субсидий.