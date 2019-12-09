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Сенатор: Проблема лиц с инвалидностью возникает из-за отсутствия связи между госорганами

9 Декабря 2019 14:56
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Сенатор: Проблема лиц с инвалидностью возникает из-за отсутствия связи между госорганами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - В Сенате прошло заключительное заседание Рабочей группы по выработке предложений по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Под председательством сенатора Наримана Турегалиева за 2,5 месяца группа провела 6 заседаний и 2 слушания. Всего было внесено более 80 предложений. Однако некоторые рекомендации были сняты, другие требуют доработки, а третьи будут рассмотрены уполномоченными органами в рамках законотворческой деятельности в 2020 году.

В результате работы выяснилось, что в стране недостаточное количество реабилитационных центров и не полностью внедрены механизмы ранней диагностики детей с особыми потребностями. Не теряет актуальности вопрос безбарьерной среды и доступности образования для детей с инвалидностью.

«По итогам обсуждений установлены проблемы системного характера, связанные с отсутствием межведомственного взаимодействия как между центральными, так и местными госорганами. Рабочая группа стала хорошей диалоговой площадкой по продвижению законодательных инициатив. Мы предлагаем создать новый Единый национальный координирующий и совещательный орган по защите прав лиц с инвалидностью», - сказал Н. Турегалиев.


В состав группы вошли депутаты Сената Парламента РК, представители центральных и местных исполнительных органов, руководители государственных учреждений социальной и образовательной сферы, а также лица с ограниченными возможностями и представители неправительственных организаций.

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Ключевые слова: Сенат, Другие государственные органы,
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