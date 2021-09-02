Сенатор призвал сформировать госполитику по сохранению качества почвы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Али Бектаев выступил с запросом на имя Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор считает, что необходимо сформировать госполитику по сохранению качества почвы. По его мнению, засуха этого года выявила слабые стороны и недоработки программ развития агропромышленного комплекса.

«По данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов страны, деградация орошаемых земель и посевных площадей достигает 10%, а лесных земель – 8%. В результате бесконтрольного, бессистемного использования придомовых земель изношено главное богатство страны – пастбища на 20-60%», – сказал Али Бектаев.

Парламентарий отметил, что из-за отсутствия госполитики по сохранению качества почвы также сокращаются посевные площади и кормовые угодья. Это, в свою очередь, негативное влияет на развитие аграрного сектора в целом. С 1990 года посевные площади сельскохозяйственных культур сократились на 40%, а кормовые угодья сократились даже на 70%. Десятая часть орошаемых земель утратила плодородие.

А.Бектаев предложил включить в Госпрограмму по развитию сельского хозяйства на 2021-2024 годы ряд конкретных мер для формирования госполитики в области сохранения почв. Важно провести агрохимические исследования почв сельскохозяйственных угодий Казахстана и сформировать поэтапный план их восстановления. Также необходимо оказать господдержку формированию информационных систем, постоянно контролирующих не только изменение качества почв, но и экологическую ситуацию в целом. В этой связи необходимо расширить масштабы цифровизации и системы космомониторинга за земельными ресурсами.