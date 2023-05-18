Сенатор призвал обязать недропользователей реализовывать часть сырья на отечественном рынке на льготных условиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О проблемах и барьерах, сдерживающих развитие отечественной обрабатывающей промышленности в своем депутатском запросе, сообщил сенатор Шакарым Буктугутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации парламентария, крупные недропользователи не заинтересованы в развитии переработки внутри страны. Из страны вывозятся 87% производимого алюминия, 99% меди и 77% свинца. Не менее важная проблема – низкий уровень локализации.

«Надо признать, что несмотря на увеличение производства, мы не достигли реальной локализации. В производстве доминируют импортное сырьё и комплектующие. К примеру, несмотря на мощную господдержку, более 80% потребности Казахстана в продукции машиностроения обеспечивается за счет зарубежных поставок комплектующих. Доля импорта в фармацевтической промышленности составляет 63%, мебельной - 55%, производстве электронной продукции - 40%. Все это приводит к так называемой «ложной локализации», на которую указывал Глава государства. В прошлом году была утверждена методика оценки уровня передела товаров, которая вызывает много вопросов. Так, если мы относим к высокому уровню передела производство трансформаторов и лакокрасочных изделий, то развитые страны - летательные аппараты, вычислительную технику и оптические приборы. Как мы видим, разница огромная», - сказал сенатор на пленарном заседании палаты.

Отметил сенатор и несовершенство индустриальной политики и механизмов господдержки, что приводит к тому, что обрабатывающая промышленность остаётся непривлекательной для финансовых институтов. Для решения проблем, сенатор озвучил ряд конкретных предложений.

«Предлагается внести поправки в законодательство, и ориентировать недропользователей на реализацию части сырья на отечественном рынке на льготных условиях. Установить встречные обязательства для компаний, получивших господдержку или имеющих льготы в рамках специальных экономических и индустриальных зон. Важно трансформировать деятельность Фонда развития промышленности в сторону стимулирования развития обрабатывающей промышленности. Необходимо ввести реальный механизм по обеспечению безбарьерного доступа отечественных производителей товаров, работ и услуг к закупкам крупных недропользователей, а также акцентировать господдержку на предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию. Кроме того, важно пересмотреть методику оценки уровня передела товаров и привести ее в соответствие с реальным состоянием отраслей промышленности и экономики в целом», - подчеркнул депутат.