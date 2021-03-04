Сенатор предложил вручать паспорта новым гражданам к Наурызу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приурочить вручение новым гражданам страны казахстанских паспортов к празднику Наурыз предложил сенатор Алтынбек Нухулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важно пропагандировать массовые мероприятия с любовью к подрастающему поколению, к Родине и семье. Для этого необходимо проводить благоустройство территорий, расчистку родников и посадку деревьев. Всё это важно сделать традицией экологического воспитания подрастающего поколения. Считаем, что подобные мероприятия необходимо организовать в южных регионах во время праздника Наурыз, а затем и в северных областях, где позже наступит более благоприятный климат», - сказал Алтынбек Нухулы в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сенате.

Также он озвучил ряд предложений по поводу того, как дополнительно можно было бы наполнить идеологическим содержанием празднование Наурыза.

В частности, речь идёт о запуске общенациональной акции «Наурыз мейірімі» с активным участием волонтеров. По словам депутата, важно организовать и мероприятия в социальных сетях для того, чтобы донести детям и молодёжи идеологическое содержание праздника Наурыз.

Кроме того, А. Нухулы поделился своими взглядами на продвижение национальных ценностей, духовного развития и повышение статуса государственного языка.