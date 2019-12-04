Сенатор предложил увеличить финансирование Фонда науки до 200 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов затронул проблемы финансирования научных проектов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У Фонда науки весьма интересная история. Когда я пришел в министерство, Фонд науки был в составе «Парасата». И тогда я поставил вопрос о том, что Фонд науки должен быть не только при министерстве, но и при Правительстве тоже. Сегодня Фонд науки состоялся. Я хотел бы заострить внимание на проблемных вопросах, которые есть у Фонда. Что мешает развитию нашей науки? Первое, на что я сегодня обратил внимание – здесь присутствует ректор ЕНУ профессор Сыдыков. В зале ни одного ректора не вижу. И на всех других четырех форумах я тоже не видел ни одного ректора. Причина такого явления кроется в том, что в Казахстане на образование тратится в 20 раз больше, чем на науку», - заявил Бакытжан Жумагулов на Форуме в Евразийском национальном университете, посвященном коммерциализации технологий.





По его словам, в мире на науку тратится несравненно больше.

«У нас 1 к 20, в мире же 1 к 3. Как бывший ректор, могу сказать: если взять бюджет университета, то менее 3% составляет наука. Отсюда понятно и отношение первых руководителей вузов к науке. Отсюда вывод: финансирование научных исследований надо поднимать. В этом году состоялось заседание Высшей научно-технической комиссии при Правительстве РК, программу целевого финансирования увеличили на 65%, это уже хороший показатель. Грантовое финансирование увеличили на 115%, то есть более чем в 2 раза. Очень жаль, что коммерциализация технологий осталась на уровне 5,4 млрд тенге. Видимо, здесь было недопонимание; видимо, здесь присутствует и вина самого Фонда. Выполняется 153 проекта, более 38 млрд тенге. За эти пять лет существования Фонда науки бизнес софинансировал 14,5% - это почти 5 млрд тенге», - констатировал спикер.





Как отметил депутат, это говорит о том, что бизнес поверил в казахстанскую науку, в то, что они могут давать конкретные результаты.

«Во всем мире коммерциализацию технологий государство финансирует меньше всего, но учитывая, что в РК бизнес пока еще полностью на ноги не встал, что финансирование в стране еще мизерное, поддержка государством коммерциализации еще в ближайшие 5-10 лет должна быть серьезной и ощутимой. У Олжаса Худайбергенова есть планы привлечь к Фонду науки 1% недропользователей, это очень хорошо. Надо пересмотреть финансирование в целом. Я даю подсказку Арыну Амангельдиевичу Орсариеву (председателю Фонда науки, прим. ред), надо выделить как минимум 200 млрд тенге, тогда Фонд заработает в полной мере, это акционерное общество и уставной фонд можно пополнить всегда. Так делали всегда и в любой стране», - заключил сенатор.











