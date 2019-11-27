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Сенатор предложил расширить перечень водных специальностей и увеличить по ним гранты в ВУЗах

27 Ноября 2019 15:46
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Сенатор предложил расширить перечень водных специальностей и увеличить по ним гранты в ВУЗах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Кайрат Кожамжаров отметил необходимость расширения перечня водных специальностей и увеличения по ним грантов в ВУЗах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сейчас водное хозяйство остро нуждается в инженерах, способных вести проектные, строительные и эксплуатационные работы на водных объектах, нет гидрогеологов для изучения и разведки запасов подземных вод», - сказал Кайрат Кожамжаров в ходе парламентских слушаний по вопросам водной безопасности в Сенате.

Между тем, по его словам, подготовкой кадров в водной сфере занимается только 3 национальных ВУЗа и только по трем специальностям.

«С учетом острой востребованности Министерству образования и науки необходимо расширить перечень водных специальностей, увеличить гранты в ВУЗах и квоты по программе «Болашак», - подчеркнул Кайрат Кожамжаров.

Ранее депутат предложил европейский опыт совместного использования трансграничных рек использовать в ЦА.

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Ключевые слова: Образование, Экология,
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Автор:

Серик Сабеков

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