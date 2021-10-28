Сенатор предлагает утвердить предельные цены на социально значимые товары в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Бауыржан Каниев раскритиковал меры, предпринимаемые Правительством по сдерживанию цен на основные продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра, озвученном на пленарном заседании палаты, он предложил ряд шагов для улучшения ситуации.

По словам сенатора, доля отечественных товаропроизводителей в составе валового внутреннего продукта составляет около 30 процентов, а 70% продовольствия в страну импортируется, что не может не способствовать росту цен.

Депутат поделился данными Национального бюро статистики о том, что с начала 2021 года морковь подорожала на 45%, картофель на 38,5%, подсолнечное масло на 16,7%, лук на 10,9% и сахар на 9,2%.

«Правительство пытается стабилизировать цены двумя способами, но существенных результатов нет. Первый – за счет кредитования предпринимателей под 6%, однако этот кредит не могут получить многие предприниматели и крестьянские хозяйства. Второй способ – через социальные магазины, где продукты реализуются по сниженным ценам. Но таких магазинов немного, и они не в состоянии полностью обеспечить потребности рынка. Поэтому такие подходы не сильно влияют на цены. В связи с этим Правительство должно в первую очередь утвердить предельные цены на социально значимые товары и вести строгий контроль изменения их стоимости», - сказал депутат.

Бауыржан Каниев также отметил, что Комитетом Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству была проведена встреча с уполномоченными госорганами и заинтересованными организациями по вопросам развития сети оптовых распределительных центров и совершенствования ценообразования в рамках реализации Послания Главы государства. Специально разработанные по итогам встречи рекомендации также раннее были направлены в адрес Правительства.