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Сенатор предлагает разработать законопроект по патриотическому воспитанию

Автор:  
Серик Сабеков
4 Ноября 2021, 12:12
Сенатор предлагает разработать законопроект по патриотическому воспитанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Дана Нуржигитова обеспокоена ситуацией военно-патриотического воспитания молодежи страны. Об этом она заявила в своём депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК Аскара Мамина предложив ряд шагов, которые могут посодействовать улучшению ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что на сегодняшний день ведение работы по военно-патриотическому воспитанию законодательно закреплено за Министерством обороны. По словам депутата, патриотическое воспитание — это общее дело, поэтому все госорганы должны быть привлечены к этой работе. Для этой цели сенатор предлагает разработать отдельный законопроект и определить координационный орган.

«На сегодняшний день на законодательном уровне отсутствует определение социально-правового статуса патриотического воспитания, роли, места, задач, функций каждого государственного органа, ведомства, организации как составных элементов единой системы патриотического воспитания с учетом их специфики. Неопределенность единого координирующего органа в системе патриотического воспитания также отражается на материально-технической базе общественных объединений и патриотических клубов, использовании государственных учреждений (музеев, библиотек) для повышения качества и эффективности проводимых мероприятий и в целом в создании единого подхода к патриотическому воспитанию», - сказала Дана Нуржигитова на пленарном заседании палаты.


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