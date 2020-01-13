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Сенатор предлагает ограничить время работы развлекательных заведений

13 Января 2020 19:53
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Сенатор предлагает ограничить время работы развлекательных заведений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Андрей Лукин предлагает ограничить время работы развлекательных заведений в жилых дмах до 23:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на принятые административные меры, я полагаю, что нарушения в увеселительных заведениях будут продолжаться. В частности, по статистике поступило порядка 16 тысяч сообщений в прошлом году в полицию (столицы) о происшествиях в развлекательных заведениях – кафе, ресторанах, клубах», - сказал Андрей Лукин в ходе встречи с коллективом и руководством департамента полиции города Нур-Султана.

По его словам, с каждым годом количество таких выездов стражей порядка увеличивается.

«Естественно, количество выездов все больше и больше. Поэтому предлагается рассмотреть вопрос именно законодательного ограничения работы увеселительных заведений, которые функционируют в жилых домах – до 23:00, в отдельно стоящих заведениях - до 2 часов ночи, то есть жестко законом определить», - пояснил Андрей Лукин.

Сенатор подчеркнул, что исключений не должно быть и в случае нарушения необходимо закрывать такие заведения.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Сенат, МВД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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