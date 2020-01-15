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Сенатор ознакомилась с деятельностью социально значимых объектов в Акмолинской области

15 Января 2020 14:23
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Сенатор ознакомилась с деятельностью социально значимых объектов в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Сауле Айтпаева в ходе рабочей поездки посетила Жаксынский район Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

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Сенатор ознакомилась с деятельностью социально значимых объектов, в их числе Жаксынская районная больница, средние школы №1 и №2, где проинформировала население о ходе выполнения поручений Президента, обозначенных в Послании народу Казахстана.

На встрече с медицинскими работниками районной больницы подняты вопросы повышения статуса и защиты сотрудников, ОСМС, государственной программы «С дипломом – в село», способствующей привлечению кадров в сельские больницы.


Жители района подняли вопросы нехватки в селах медицинских учреждений, врачей и других медработников, медицинских материалов и оборудования, лекарственных препаратов. Сложная ситуация сложилась в малочисленных населенных пунктах, в деревнях и селах, расположенных в удаленных и труднодоступных районах. Крайне уязвимым оказывается положение пожилых сельчан, наиболее нуждающихся в медицинской помощи. Кроме того, модернизация системы здравоохранения, связанная с ростом числа населения и необходимостью внедрения новых подходов к лечению, профилактике и реабилитации пациентов, предъявляет новые требования к уровню подготовки и компетенциям медицинских сестер и развитию сестринских служб.

В Жаксынской средней школе №2 сенатор подробно разъяснила положения принятого закона «О статусе педагога», ответила на вопросы преподавателей.

В ходе встречи с сотрудниками районной прокуратуры депутат проинформировала о последних изменениях и дополнениях в уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Образование, Сенат, Общество,
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