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Сенатор Ольга Булавкина обсудила Послание Президента с аграриями ВКО

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Марта 2022, 13:49
Сенатор Ольга Булавкина обсудила Послание Президента с аграриями ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы в сфере подготовки сельскохозяйственных кадров в ходе своей поездки в Восточно-Казахстанскую область, сенатор Ольга Булавкина обсудила с жителями региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе посещения лаборатории сельхозколледжа села Саратовка было отмечено, что наличие такого современного оборудования имеет большое значение для повышения уровня подготовки студентов аграрных специальностей.

«Хочу подчеркнуть особую важность качественной подготовки молодых специалистов для сельскохозяйственной отрасли и повышения качества учебного процесса. А открытие данной лаборатории даст хороший импульс в данном направлении», - отметила сенатор.

Обсудила сенатор с земляками и проблемные вопросы организации учебно-воспитательного процесса, подготовки востребованных сельскохозяйственных специальностей, трудоустройства выпускников на постоянные рабочие места, модернизации материально-технической базы и обеспечения села молодыми специалистами.

В ходе рабочей поездки депутат встретилась с главами крестьянских хозяйств и рассказала об основных направлениях политических реформ, озвученных в Послании Президента, обозначены приоритетные направления создания нового Казахстана.


Восточно-Казахстанская область   Сенат   Послание Президента РК-2022  
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