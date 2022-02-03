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Сенатор: Около 28% сотрудников органов внутренних дел нуждаются в жилье

3 Февраля 2022 13:00
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Сенатор: Около 28% сотрудников органов внутренних дел нуждаются в жилье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширить перечень сотрудников органов внутренних дел, которые могут получать компенсацию для выплаты аренды жилья, предложил депутат Сената Нурлан Бекназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ведомственный жилищный фонд органов внутренних дел отсутствует, поэтому в МВД ограничиваются выплатой компенсаций сотрудникам за аренду жилья. Однако эти выплаты могут получать не все сотрудники, так как есть перечень отдельных категорий работников для получения жилищных выплат и он определяется Правительством. В результате около 28% сотрудников органов внутренних дел нуждаются в жилье», - сказал Нурлан Бекназаров в своем депутатском запросе, адресованном Премьер-Министру РК.

Депутат отметил, что проблема напрямую влияет на текучесть кадров, снижение мотивированности и ответственного отношения к работе сотрудников органов внутренних дел.

Для решения этих вопросов, сенатор попросил Премьер-Министра страны принять необходимые меры, в том числе требующие внесения изменений в существующее законодательство.

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#Социальная поддержка   #Сенат   #Жилье   #МВД РК  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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