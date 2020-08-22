Сенатор обсудил в Алматы реформы в судебной системе и изменения в адвокатской деятельности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Владимир Волков находится в городе Алматы. Он провёл несколько встреч с работниками департамента юстиции, городского суда и адвокатской коллегией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор подробно обсудил разработанный по инициативе парламентариев проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». Следует отметить, что законопроект вызвал интерес и широко обсуждается юристами.

Владимир Волков отметил, что одним из важных пунктов конституционного права граждан на квалифицированную юридическую помощь является участие адвокатов в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению и в качестве представителей в гражданском судопроизводстве.

Предлагаемый законопроект предусматривает ряд изменений в действующее законодательство, которые направлены на повышение гарантий реализации права граждан на получение квалифицированной юридической помощи.

Обсудили и вопросы, касающиеся ликвидации юридических консультаций, пожизненного лишения адвокатской лицензии, допуска юридических консультантов в административное судебное производство, обязательного страхования профессиональной ответственности консультантов и другие. Все они требуют всестороннего и детального изучения. Все поступившие предложения будут переданы на рассмотрение рабочей группы Комитета Сената, заверил Владимир Волков.

С судьями Владимир Волков обсудил вопросы дальнейшей модернизации судебной системы, направленные на повышение независимости и самостоятельности судей в принятии решений, качества отправления правосудия, оптимизации подходов к отбору кандидатов в судьи. Рассмотрели и основные положения Административного процедурно-процессуального Кодекса.

Председатель городского суда сообщил, что новые административные суды будут создаваться из имеющегося состава работников и на существующей материально-технической базе. Судьи, которые будут рассматривать дела в рамках административной юстиции, пройдут обучение.

«Принятие Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан - важное событие для государства. Введение новых принципов административных процедур и судопроизводства призваны защитить граждан от возможных злоупотреблений со стороны властных субъектов, а также придаст новый импульс отношениям, возникающим между государством и обществом» - заявил сенатор.

С адвокатским сообществом сенатор обсудил проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». По итогам встречи Президиум городской коллегии адвокатов озвучил своё экспертное мнение по некоторым законодательным нормам, которые, как заверил парламентарий, будут изучены профильным комитетом Сената.



