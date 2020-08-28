Сенатор обеспокоен ситуацией на реке Жайык

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Нариман Турегалиев посещает социальные объекты Западно-Казахстанской области. На встрече с руководством регионального филиала предприятия «Казводхоз» депутат выяснил, что уровень воды в реке Жайык снижается. Специалисты рассказали, что своё начало река берёт в Уральских горах России. Из-за сокращения стоков уменьшилось и количество воды в Жайыке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

«Снижение уровня в реке Жайык приведёт к уменьшению объёма воды в притоке реки Шаган. А отвод реки Шаган имеет большое хозяйственное значение, как основной источник ирригационной системы Жайык-Кошим, которая обеспечивает водой южную часть области. Поэтому ситуацию с рекой Жайык нужно решить не на региональном, а на межгосударственном уровне», - подчеркнул Нариман Турегалиев.

Кроме того, сенатор обратил внимание на необходимость модернизации Кировского водохранилища, которое также входит в состав ирригационной системы Жайык-Кошим. Нариман Турегалиев заверил, что в дальнейшем будет поднимать вопрос о выделении средств из республиканского бюджета.

Депутат также встретился с работниками предприятия, которое обеспечивает водой 50 детсадов, 106 образовательных учреждений, 22 медицинские организации, 1 200 многоэтажных домов и более 3,5 тысяч других объектов города. Депутату рассказали и о капитальном ремонте городских коллекторов.

Кроме того, сенатор посетил специализированный Центр оказания услуг людям с ограниченными возможностями. Нариман Турегалиев напомнил, что в Послании Главы государства сказано о создании всех необходимых условий для граждан с особыми потребностями. Руководство Центра сообщило, что обслуживает 493 человека старше 18 лет с психоневрологическими патологиями.