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Сенатор Нуржан Нурсипатов встретился с активом Баянаульского района

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Июля 2022, 13:02
Сенатор Нуржан Нурсипатов встретился с активом Баянаульского района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Нуржан Нурсипатов в ходе рабочей поездки в Баянаульский район Павлодарской области посетил Жанатлекский и Баянаульский сельские округа, где встретился с акимами, представителями местных бюджетных организаций и активом района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенатор сообщил участникам встреч о законодательной работе Палаты и законах, принятых Сенатом в прошедшей сессии. Нуржан Нурсипатов подчеркнул, что законы направлены на повышение благосостояния наших граждан.

В ходе встреч были обсуждены вопросы социально-экономического развития, жилищно-коммунальной сферы, а также вопросы по эффективному освоению местных бюджетных средств.

В свою очередь, представители местного сообщества озвучили ряд предложений, направленных на улучшение социального положения населения.

Сенатор отметил, что все поднятые вопросы будут учтены и проработаны с соответствующими государственными органами в ходе законотворческой деятельности.

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Фото: senate.parlam.kz

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