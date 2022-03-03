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Сенатор Нурторе Жусип предлагает отметить на высоком уровне 800-летие Султана Бейбарса

3 Марта 2022 11:55
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Сенатор Нурторе Жусип предлагает отметить на высоком уровне 800-летие Султана Бейбарса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Нурторе Жусип предлагает отметить на высоком уровне 800-летие Султана Бейбарса в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Между Казахстаном и Египтом налажены хорошие взаимоотношения. Лидеры двух стран недавно провели телефонный разговор. Есть исторические личности, которые связывают Казахстан и Египет. Среди них особо выделяется имя Султана Бейбарса. Исторические памятники, построенные во времена правления Бейбарса, до сих пор украшают город Каир», - отметил сенатор, обращаясь с депутатским запросом к заместителю Премьер-Министра РК Ералы Тугжанову.

Н. Жусип напомнил, что ранее Египет и Казахстан уже финансировали реставрацию мечети Султана Бейбарса. Проект должен был быть завершен в октябре 2011 года. Однако из-за политического и экономического кризиса в арабских странах модернизация затянулась. По итогам недавнего визита председателя Сената Маулена Ашимбаева стало известно, что на завершение реконструкции до конца этого года Египет дополнительно выделяет 2 млн долларов США.

«Просим рассмотреть вопрос организации перевода на арабский и английский языки и показа в Египте телефильма «Султан Бейбарс», снятого в 1989 году, включить данные о кыпчакских султанах во главе с Бейбарсом в учебник истории для иностранцев, разрабатываемый в соответствии с поручением Президента. Важно поставить пьесу писателя-драматурга Отарбаева «Султан Бейбарыс» на египетской сцене, а также перевести на казахский язык и презентовать египетский 30-серийный фильм о Султане Бейбарсе. Предлагаем ввести в научный оборот копии и электронные версии редких книг и рукописей, о кыпчакских султанах в Египте. Большое значение для казахской истории имел бы перевод и издание трудов арабских и кипчакских учёных, написанных в период мамлюков. А также провести ряд других необходимых мероприятий», - сказал депутат.

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#Культура   #История Казахстана   #Сенат  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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