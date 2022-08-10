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Сенатор Нурлан Бекенов встретился с жителями Акмолинской области
10 Августа 2022 14:25

Сенатор Нурлан Бекенов встретился с жителями Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Нурлан Бекенов посетил Есильский район Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор ознакомился с ходом проведения реконструкции систем водоснабжения села Аксай, где ведутся работы по проведению водопровода к жилым домам.

Нурлан Бекенов отметил важность обеспечения населения питьевой водой, подчеркнув, что профильному госоргану нужно акцентировать внимание на качестве проводимой работы, а также завершить ее в установленные сроки.

Кроме того, депутат побывал в средней школе города Есиль, где ознакомился с ходом подготовки к учебному процессу. В ходе встречи, педагоги подняли вопрос необходимости проведения капитального ремонта школы. Нурлан Бекенов отметил, что возьмет данный вопрос на контроль, а также доведет эту информацию до руководства соответствующих государственных органов.


Фото: senate.parlam.kz



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