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    Сенатор Нургалиев обсудил с костанайцами предстоящий референдум

    23 Мая 2022, 18:04

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Женис Нургалиев встретился с жителями Костанайской области, а также со студентами университета имени Ахмета Байтурсынова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Главной темой встреч стали конституционные реформы, проводимые в стране по инициативе Президента. Депутат подчеркнул, что изменения в Основной закон страны ведут к важным политическим реформам, демонстрирующим приверженность к демократическим преобразованиям.

    «Учитывая важность предложенных реформ, считаю, что каждый неравнодушный к судьбе страны гражданин примет участие в референдуме и внесет свой вклад в становление Нового Казахстана. Принятие и дальнейшая реализация данных поправок придаст новый импульс развитию страны и укрепит нашу государственность», - сказал Женис Нургалиев.

    В свою очередь, жители региона высказались за внесение поправок в Конституцию и подчеркнули, что поддерживая политику преобразований, которую реализует Президент, примут участие в референдуме 5 июня текущего года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Костанайская область Сенат Регионы Казахстана Конституция Общество Референдум
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