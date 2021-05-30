Сенатор: Необходимо ориентировать систему госуправления на инновационное развитие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате состоялся круглый стол на тему «Инновационное развитие в Республике Казахстан: состояние, проблемы и правовое регулирование», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая встречу, Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Даурен Адильбеков отметил, что развитие инновационной системы один из актуальных вопросов, имеющих огромное значение для развития национальной экономики.

Сенатор подчеркнул, что в данной сфере был разработан целый ряд программ, дорожных карт и проектов, однако их реализация не дала конкретных результатов.

«Нам необходимо ориентировать систему государственного управления на инновационное развитие. Требуется наладить процесс эффективного взаимодействия государства, бизнеса, системы образования и науки в развитии национальной инновационной системы», - сказал Даурен Адильбеков.

В свою очередь, сенатор Едил Мамытбеков отметил, что главная проблема в сфере инноваций, это отсутствие хорошо продуманной стратегии государственных мер и тактики их реализации, сбалансированных на всех уровнях государственного управления.

«Низкий уровень развития взаимосвязей промышленности и науки является одной из причин слабой коммерциализации Научно-исследовательской и опытно-конструктивной работы», - сказал сенатор.

Отчёт перед сенаторами держал Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. С озвученными проблемами он согласился и сообщил, что несмотря на достижение плановых показателей и на положительную динамику, этого, всё ещё недостаточно для формирования опережающего инновационного роста экономики.

С докладами также выступили представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития, «Самрук-Казына», НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр, Национального агентства по развитию инноваций и другие.

В заключительном слове Председатель Комитета предложил общую схему управления национальной инновационной системой, включающей в том числе инструменты мониторинга и анализа проектов.

По итогам круглого стола выработан ряд рекомендаций. А именно – определить понятия инноваций и её составляющих, поднять статус Совета по технологической политике, предусмотреть ключевые индикаторы по инновационному развитию и другие.