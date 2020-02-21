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Сенатор назвал регионы-лидеры по числу осужденных полицейских

21 Февраля 2020 16:21
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Сенатор назвал регионы-лидеры по числу осужденных полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел входит в пятерку самых коррумпированных госорганов. Об этом заявил сенатор Владимир Волков на правительственном часе в Сенате по вопросам модернизации ОВД, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В органах внутренних дел следователи получали взятки за непривлечение к уголовной ответственности, участковые инспекторы - за непривлечение к административной ответственности и послабления опробационного контроля ранее осужденных лиц, инспекторы дорожно-патрульной службы - за увод от административной ответственности при нарушениях правил дорожного движения», - сказал Владимир Волков.

Сенатор подчеркнул, что коррупционные преступления в полиции характерны для всех регионов республики.

«За истекший год наибольшее количество осужденных в департаментах полиции Нур-Султана (42 сотрудника), Алматы (26), Шымкента (23) и Жамбылской области (19). Вместе с тем за последние три года сотрудниками органов внутренних дел совершено 1 846 преступлений, из них 1 051 преступление коррупционного характера. Всего привлечено к уголовной ответственности 1 066 сотрудников, из них 963 - за коррупционные правонарушения. Привлечено к административной ответственности 526 сотрудников органов внутренних дел», - добавил Владимир Волков.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Суды, Сенат, МВД РК,
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Автор:

Серик Сабеков

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