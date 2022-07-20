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Сенатор Нариман Турегалиев встретился с жителями Бокейординского района ЗКО
20 Июля 2022 14:43

Сенатор Нариман Турегалиев встретился с жителями Бокейординского района ЗКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Нариман Турегалиев в ходе своей рабочей поездки посетил Бокейординский район Западно-Казахстанской области, где встретился с общественностью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На встрече с населением были подняты ряд проблем, которые беспокоили местное население. Это вопросы логистики, медицины, трудоустройства и образования. Особенно остро стоял вопрос дорог. Также были затронуты вопросы изношенности электропроводов, необходимости ремонта фельдшерско-амбулаторного пункта в селе Муратсай, оптимизации использования водных источников для животноводства и другие проблемы социального характера. Депутат отметил, что все вопросы приняты и будут проработаны с уполномоченными государственными органами.

Также сенатор ознакомился с ремонтом республиканской трассы «Өнеге-Бисен-Сайқын». Нариман Турегалиев отметил, что работы ведутся медленно. На сегодняшний день из 103 км отремонтировано 30 км, в этом году планируется отремонтировать 75 км дороги. Ответственным лицам местных исполнительных органов и организациям рекомендовано принять необходимые меры по ускорению ремонтных работ.


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