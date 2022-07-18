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Сенатор Нариман Турегалиев встретился с сельчанами Жанибекского района ЗКО
18 Июля 2022 13:23

Сенатор Нариман Турегалиев встретился с сельчанами Жанибекского района ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Нариман Турегалиев в ходе рабочей поездки посетил Жанибекский район Западно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутат провел встречи с жителями Куйгенкольского, Жанибекского, Тауского и Камыстинского сельских округов, ознакомился с вопросами, волнующими местное население.

На встречах были затронуты вопросы обеспечения питьевой водой, состояния внутрипоселковых дорог, роста цен на продукты питания, качества образования, нехватки врачей как в райцентре, так и в селах района.

Также депутаты ознакомились с ходом строительных работ на участке дороги Жанибек-Талов-Малый Узень, протяженностью 15 км. На эти работы из средств Национального фонда было выделено 644 млн тенге. В этом году будет построено 8 км дорог. Завершение строительства дороги планируется в октябре 2023 года.


Фото: senate.parlam.kz
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