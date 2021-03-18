Сенатор: На что тратятся доходы от роста акцизов?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение акцизов предполагает значительное увеличение налоговых поступлений в бюджет, что должно отражаться на социально-экономическом благосостоянии казахстанцев. Такое мнение в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны высказал сенатор Сергей Ершов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, при гармонизации тех или иных ставок и акцизов в рамках ЕАЭС, в течение последних нескольких лет значительно повысилось акцизное налогообложение на многие товары. В их числе бензин, дизельное топливо, легковые автомобили, алкогольная и табачная продукция. К примеру, ставка акцизов на бензин выросла в 2 раза - с 10 500 до 24 435 тенге, на сигареты - с 1 000 тенге до 11 100 тенге, то есть более чем в 10 раз.

Сенатор отметил, что по логике, повышение акцизов предполагает и значительное увеличение налоговых поступлений в бюджет, что, соответственно, должно отражаться на социально-экономическом благосостоянии казахстанцев, на решении их социальных вопросов.

«Однако, кроме резкого повышения цен на продукты первой необходимости, существенных изменений в материальном благополучии наших соотечественников из-за повышения акцизных ставок не наблюдается. Возникает вопрос: «На что тратятся доходы от роста акцизов?», - заявил депутат.

«Считаю, в данном вопросе следует ввести принцип адресности и целевого характера использования этих видов налоговых поступлений, что предполагает выделение этих средств конкретным получателям, в первую очередь социально-уязвимым слоям населения, и по обозначенным направлениям. Это позволит определить насколько справедлива нынешняя система акцизного налогообложения, а также уяснить разумность их применения», - сказал Сергей Ершов.

Напомним, Сенат Парламента ратифицировал Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов Евразийского экономического союза. Согласно соглашению акциз на сигареты может повыситься до 35 евро к 2024 году.