Сенатор Мусабаев встретился со специалистами космической сферы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный космонавт, депутат Сената Парламента РК Талгат Мусабаев встретился с сотрудниками АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время встречи, которая проходила в Национальном космическом центре (НКЦ), состоялся разговор об инициативах Главы государства в Послании народу Казахстана, сообщает пресс-служба компании.

Президент четко обозначил новые политические реформы в отношении Парламента, а также региональных исполнительных и представительных органах, отметил сенатор.

«Главой государства был выдвинут ряд инициатив, касающихся развития регионов. Правительству очень важно, чтобы административно-территориальное устройство страны было оптимальным. Что касается кризиса, как сообщил Глава государства, причин для паники нет. У нашей страны есть все необходимые резервы и инструменты для преодоления масштабного кризиса. Было поручено реализовать пакет антикризисных мер и обеспечить устойчивость национальной валюты», - сказал Мусабаев.

Во время встречи также были обсуждены и вопросы, касающиеся перспективных направлений космической отрасли, поддержки работников научной сферы, высококвалифицированных специалистов и выпускников по специальности космической техники и технологии.

Сенатор призвал поддерживать молодежь, их идеи и проекты, а также продолжать развивать космические технологии, расширяя спектр задач и возможностей космического мониторинга и дистанционного зондирования Земли.

«Для меня, как человека, который заложил первый камень под строительство этого космического центра и экс-руководителя Национального космического агентства Казахстана, стоявшего у истоков создания космической системы дистанционного зондирования Земли, это принципиальный момент. Поэтому, в первую очередь, приехал к вам поделиться впечатлениями от нового программного документа нашей страны», - подчеркнул Талгат Мусабаев.