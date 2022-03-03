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Сенатор Мурат Бактиярулы предлагает оптимизировать структуру военных кафедр при университетах

3 Марта 2022 11:22
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Сенатор Мурат Бактиярулы предлагает оптимизировать структуру военных кафедр при университетах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Оптимизировать состав и структуру военных кафедр при гражданских вузах предложил сенатор Мурат Бактиярулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проведенный анализ показал, что существует ряд вопросов подготовки специалистов на военных кафедрах. Не секрет, что университеты с военной кафедрой пользуются большим спросом у абитуриентов, так как дают законные основания для освобождения от службы в армии. Это хорошо знают руководители вузов и стараются открыть военную кафедру для получения дополнительной прибыли», - сказал С. Бактиярулы, обращаясь с депутатским запросом на имя Премьер-Министра РК.

По словам сенатора, в стране растет количество вузов, которые открывают военные кафедры для получения дополнительного дохода. За последние шесть лет кафедры открылись в 11-ти учебных заведениях. В настоящее время в вузах страны действуют 36 военных кафедр.

В связи с этим, депутат попросил Премьер-Министра страны проинформировать о ходе реализации военной доктрины в части оптимизации состава и структуры военных кафедр при гражданских вузах, а также проанализировать возможность совершенствования системы военной подготовки в высших учебных заведениях с изучением международного опыта.

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#Образование   #Сенат  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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