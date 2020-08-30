Сенатор М.Жумагазиев происпектировал выполнение госпрограмм в Актюбинской области

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Мухтар Жумагазиев посетил районы Актюбинской области. Он встретился с представителями сферы здравоохранения, строительной отрасли и сельхозтоваропроизводителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

С фермерами Алгинского района сенатор обсудил вопросы кредитования, выделения земель для сельскохозяйственного назначения и ознакомился с ходом уборки урожая и заготовки кормов. В Хромтауском районе побывал в рыбоводном хозяйстве мощностью 200 тонн продукции в год, в которое было инвестировано 400 млн тенге, и на птицефабрике мощностью 10 тысяч тонн мяса птицы в год. В Мартукском районе депутат посетил крестьянское хозяйство, занимающееся выращиванием зерновых культур.

В городе Хромтау сенатор встретился с коллективом Центральной районной больницы, где состоялось открытие мемориальной доски в честь Калихана Козбагарова - главного врача областной инфекционной больницы, которому Указом Главы государства было посмертно присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері». В разговоре с медработниками сенатор поинтересовался уровнем технической оснащенности и лекарственного обеспечения. Врачи рассказали о состоянии сельских и районных больниц, озвучили проблемы и пожелания по улучшению качества жизни населения.

В селе Абай сенатор принял участие в открытии памятника великому поэтоу и мыслителю, а также проверил качество ремонта дорог и строительства моста. В Каргалинском районе Мухтар Жумагазиев ознакомился с ходом строительства водопровода по программе «Дорожная карта занятости-2020». В Кобдинском и Мартукском районах депутат проинспектировал укладку дороги областного значения «Кобда - Мартук» протяженностью 82 километра. Общая стоимость проекта составляет более 2,5 млрд тенге. В результате ремонта доля дорог областного значения в хорошем состоянии составит 100%.

Как отметил депутат Сената, в регионе в рамках реализации госпрограмм проводится большая работа. Принимаются активные меры по решению текущих проблем в сельских населённых пунктах, уделяется внимание ремонту дорог, освещению улиц и благоустройству. Поэтому, по словам сенатора, следует уделить особое внимание общественному контролю за эффективностью реализации государственных инициатив.



