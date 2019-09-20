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вчера 14:31
Сенатор Ляззат Сулеймен встретилась с женщинами столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Ляззат Сулеймен встретилась с женщинами, которые собрались возле Дома министерств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Они рассказали сенатору о своих проблемах, в частности, связанных с решением жилищного вопроса и получением адресной социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям.
Л. Сулеймен проинформировала о мерах государственной поддержки социально-уязвимых категорий граждан и подчеркнула, что государственными органами ведется работа по исполнению поручений, данных Президентом Казахстана К. Токаевым.
«Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально и доведено для рассмотрения и принятия конкретных действий государственными органами, а также взято мною на контроль», - сказала сенатор.
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