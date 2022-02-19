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    19:34, 18 Февраль 2022 | GMT +6

    Сенатор Ляззат Сулеймен приняла участие в обсуждении гендерных вопросов

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИФНОРМ - Депутат Сената Ляззат Сулеймен приняла участие в работе диалога на тему «Фокус прав человека: женщины и дети», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Участники мероприятия обсудили роль женщин в делах государства, а также в защите детей от буллинга.

    В ходе дискуссии женщины отметили исторически сложившуюся важную роль казахской женщины в семье и в воспитании детей, а также развивающуюся тенденцию активного участия женщин в реализации ключевых политических вопросов государства.

    Как отметила Ляззат Сулеймен, в настоящее время в Парламенте женщины составляют около 23 % депутатов, а в местных представительных органах - 28%, и являются активными политическими и общественными деятелями, акцентирующими внимание на актуальных социальных проблемах в законотворческой деятельности.

    В настоящее время депутатами инициирован законопроект, направленный на защиту детей от буллинга, в обсуждение которого привлекаются представители общественности, вырабатываются совместные решения по совершенствованию законодательства в этой сфере. Депутат также поделилась информацией о проводимых Сенатом Парламента мероприятиях по вопросам охраны прав детей, профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетних и обеспечения их безопасности.

    В обсуждениях участники встречи отметили, что необходимо усиливать деятельность психологических служб в школах, в том числе по комплексной работе с родителями и детьми, формированию специальной антибуллинговой программы для образовательных учреждений.


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