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Сенатор Ляззат Сулеймен посетила Жетысускую область

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
22 Июля 2022, 15:47
Сенатор Ляззат Сулеймен посетила Жетысускую область

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Ляззат Сулеймен в ходе своей рабочей поездки посетила Жетысускую область, где встретилась с представителями правоохранительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

В ходе встречи с представителями областной прокуратуры и УВД депутата проинформировали о ходе расследования январских событий. В свою очередь, областная прокуратура сообщила, что каждое дело, связанное с пытками, расследуется, и виновные граждане понесут соответствующее наказание.

Кроме того, было отмечено, что внедрение трехзвенной модели уголовного процесса помогает в раскрытии преступлений, но также необходимо повышать уровень цифровизации.

«Как отметил Президент , мы должны понимать, что создание Нового Казахстана – это создание справедливого Казахстана. И понятно, что в создании справедливого Казахстана важная роль отведена правоохранительным органам , обеспечивающи м защиту конституционных прав граждан. Именно поэтому правоохранительные органы должны полностью реализовать конституционные изменения, принятые на референдуме, защищая права человека», — заключила депутат.

Депутат также побывала в районе Аксу, где обсудила ход выполнения ряда социальных проектов.

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Фото: senate.parlam.kz
Сенат   Жетысуская область  
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