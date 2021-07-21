Сенатор Ляззат Сулеймен посетила Алматинскую область

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сенатор Ляззат Сулеймен в ходе поездки в Алматинскую область посетила общеобразовательные школы имени Ильяса Есенберлина и Кемеля Токаева в городе Уштобе Каратальского района, где она ознакомилась с материально-техническим оснащением и вопросами безопасности учебных заведений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Депутат Сената также встретилась с гражданами, прибывшими в передвижной медицинский комплекс вакцинации и ознакомилась с качеством оказываемых государственных услуг в акимате района, работающему по сервисному принципу.

«В первую очередь, важно, чтобы в каждой сфере были защищены конституционные права граждан. Как известно, Президент озвучил концепцию «Слышащего государства» и её реализация является приоритетной. В этой связи власти должны всегда быть ближе к народу, не только слышать проблемы граждан, но и рассматривать все пути их решения в рамках закона и принимать действенные меры. Мы также работаем в этом направлении», - сказала Ляззат Сулеймен.

Кроме того, в областном центре она провела встречу с руководителями городского суда, прокуратуры, отдела внутренних дел и филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Алматинской области. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана по внедрению трехзвенной модели уголовного процесса с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом. В ходе встречи также был рассмотрен вопрос обучения акимов сельских округов после проведения прямых выборов.