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    10:55, 21 Июль 2021 | GMT +6

    Сенатор Ляззат Сулеймен посетила Алматинскую область

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сенатор Ляззат Сулеймен в ходе поездки в Алматинскую область посетила общеобразовательные школы имени Ильяса Есенберлина и Кемеля Токаева в городе Уштобе Каратальского района, где она ознакомилась с материально-техническим оснащением и вопросами безопасности учебных заведений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Депутат Сената также встретилась с гражданами, прибывшими в передвижной медицинский комплекс вакцинации и ознакомилась с качеством оказываемых государственных услуг в акимате района, работающему по сервисному принципу.

    «В первую очередь, важно, чтобы в каждой сфере были защищены конституционные права граждан. Как известно, Президент озвучил концепцию «Слышащего государства» и её реализация является приоритетной. В этой связи власти должны всегда быть ближе к народу, не только слышать проблемы граждан, но и рассматривать все пути их решения в рамках закона и принимать действенные меры. Мы также работаем в этом направлении», - сказала Ляззат Сулеймен.


    Кроме того, в областном центре она провела встречу с руководителями городского суда, прокуратуры, отдела внутренних дел и филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Алматинской области. В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана по внедрению трехзвенной модели уголовного процесса с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом. В ходе встречи также был рассмотрен вопрос обучения акимов сельских округов после проведения прямых выборов.


    Теги:
    Сенат Официально Регионы Казахстана Парламент Алматинская область
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