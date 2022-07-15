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Сенатор Ляззат Калтаева обсудила проблемы лиц с инвалидностью города Алматы
15 Июля 2022 12:53

Сенатор Ляззат Калтаева обсудила проблемы лиц с инвалидностью города Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Ляззат Калтаева в ходе рабочей поездки в Алматы посетила Республиканскую библиотеку для незрячих и слабовидящих граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Визит сенатора был связан с многочисленными обращениями читателей библиотеки по вопросу помещения, которое многие годы арендуется и находится в плачевном состоянии.

Кроме того, депутат встретилась с получателями услуг социально-реабилитационного центра «ЕРЗИ». На встрече были обсуждены проблемы доступной среды для пользователей колясок, необходимости индивидуального подхода при обеспечении техническими средствами реабилитации, а также доступа к санаторно-курортному лечению.

Парламентарий заверила, что поднятые вопросы будут систематизированы и станут основой для депутатских запросов и законотворческой работы в ходе предстоящей сессии Парламента РК.

Фото: senate.parlam.kz

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