Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При правильно организованном подходе химическая промышленность может стать драйвером развития экономики Казахстана. Такое мнение высказал сенатор Алимжан Куртаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор отметил низкий уровень эффективности управления проектами в химической отрасли. Свои доводы депутат подкрепил конкретными фактами. К примеру, в 2009 году фондом «Самрук-Казына» было создано ТОО «Объединенная химическая компания». Основная цель ее деятельности - содействие развитию новых химических производств в Казахстане посредством участия в капитале. Для работы этой компании были выделены значительные финансовые средства, большая часть из которых - из Нацфонда. Однако, как отметил сенатор, за весь период деятельности данного ТОО из запланированных 21 проекта фактически было реализовано только шесть проектов, но и они функционируют не в полной мере.

«Эффективность управления проектами в химической отрасли находится на низком уровне. Отсутствуют координационные меры и системная работа в этой сфере с соответствующими государственными органами. Сегодня пришло время провести глубокий, качественный анализ химической промышленности и определить конкретные направления. Все инвестиционные проекты в этой сфере должны отбираться тщательно», - сказал Алимжан Куртаев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Палаты.

Депутат предложил рассмотреть целесообразность дальнейшего функционирования ТОО «Объединенная химическая компания» и создать межведомственную комиссию по развитию химической отрасли с участием уполномоченных органов, научных учреждений и ассоциаций в этой сфере.