НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Кайрат Кожамжаров посетил Национальный университет обороны и Центр военно-космических программ в городе Нур-Султане. Депутат ознакомился с ходом учебного процесса и проводимыми научно-исследовательскими работами, материально-техническим оснащением заведений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе визита были проведены встречи с профессорско-преподавательским составом, докторантами, магистрантами университета, а также с руководством Министерства обороны, университета и Центра военно-космических программ.

В своем выступлении сенатор озвучил несколько актуальных инициатив из Послания Главы государства. На встрече были затронуты имеющиеся проблемные вопросы в сфере строительства инфраструктурных объектов университета, отмечено отсутствие военно-научной учебной литературы на государственном языке, вопросы своевременного обеспечения современной компьютерной техникой с новейшими программными продуктами, лабораторий и кафедр университета, а также другие вопросы материального – технического оснащения и учебного процесса.

«Современная система подготовки военных кадров должна быть гибкой и эффективной, отвечать современным вызовам, тенденциям развития военного искусства и прогнозированию характера войн нового поколения», - отметил сенатор.

Сенатор остановился на вопросах законодательного обеспечения деятельности военнослужащих, воинской службы в целом, вопросах жилищных отношений, а также необходимости закрепления на законодательном уровне действий должностных лиц различных правоохранительных и специальных органов при проведении специальных операций и в период чрезвычайных ситуаций.

Состоялся обмен мнениями о законодательных новшествах, в частности по основным нормам вносимых изменений в Закон РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», которые были рассмотрены Сенатом.

В заключение встречи Кайрат Кожамжаров пожелал всему профессорско-преподавательскому составу университета успехов в научной деятельности.