Сенатор Гумар Дюсембаев: проблемы малых сел должны быть решены
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках своего визита в Атыраускую область сенатор Гумар Дюсембаев посетил Кызылкогинский район, специализирующийся на обеспечении региона мясомолочной продукцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
На встрече с сенатором жители села Мукыр подняли ряд проблем касательно строительства дома культуры и спортивного комплекса, начало строительных работ которого затягивается. Жители также обеспокоены неудовлетворительным состоянием автодороги Мукыр-Кульсары. Сенатор сообщил, что осведомлен об этой проблеме и раннее направлял депутатский запрос на имя Премьер-Министра страны.
« На мой депутатский запрос пришел ответ, что автомобильная дорога Мукыр-Кульсары будет построена за счет средств, сэкономленных на строительстве дороги Макат-Кандыгаш. Строительство этой дороги закреплено отдельным пунктом в комплексном плане автомобильных дорог до 2025 года «, - сказал Гумар Дюсембаев.
Сенатор также посетил небольшие села, где встретился с жителями и ознакомился с проблемами малых населенных пунктов.
« В ходе этой поездки я посетил села Кенбай, Коныраулы, Таскудык, Сорколь, Саркумак и Былкылдакты. Считаю важным ознакомиться с проблемами малых сёл и содействовать решению их сложных проблем. Для начала работ по прокладке газопровода в эти шесть сел Кызылкогинского района, где ранее были фермерские центры, недавно было выделено 300 миллионов тенге. В настоящее время объявлен тендер и начаты первые проектные работы «, - сказал сенатор Гумар Дюсембаев.
Сенатор подчеркнул, что также имеющиеся проблемы с отключением электричества необходимо отработать с руководством «Атырау-Жарык», а жителей села важно своевременно обеспечить углём до завершения работ по прокладке газопровода.
Жители села Таскудык отметили проблему с обеспечением чистой водой. Дело в том, что колодец с питьевой водой остался на земле частного крестьянского хозяйства. Возмутившись данным фактом, сенатор обратился за разъяснениями к представителям акимата. По их словам, этот вопрос будет решен в ближайшее время, а воду для скота обеспечат при содействии местного филиала компании «КазТрансОйл».
Гумар Дюсембаев отметил, что острые вопросы малых сёл Атырауской области постоянно находятся в центре его внимания и он продолжит работать над их положительным решением.
- Проект «Восточный Казахстан – территория без конфликтов» реализуется в ВКО
- 30-летие Независимости: какие соцобъекты сданы в эксплуатацию в ВКО
- Более 16 тыс восточноказахстанцев получили помощь в рамках «Марафона добрых дел»
- Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
- Назначен новый аким Индерского района Атырауской области
- Ураган сорвал кровли домов и оставил без света жителей Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана