Сенатор Гумар Дюсембаев: проблемы малых сел должны быть решены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках своего визита в Атыраускую область сенатор Гумар Дюсембаев посетил Кызылкогинский район, специализирующийся на обеспечении региона мясомолочной продукцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На встрече с сенатором жители села Мукыр подняли ряд проблем касательно строительства дома культуры и спортивного комплекса, начало строительных работ которого затягивается. Жители также обеспокоены неудовлетворительным состоянием автодороги Мукыр-Кульсары. Сенатор сообщил, что осведомлен об этой проблеме и раннее направлял депутатский запрос на имя Премьер-Министра страны.

« На мой депутатский запрос пришел ответ, что автомобильная дорога Мукыр-Кульсары будет построена за счет средств, сэкономленных на строительстве дороги Макат-Кандыгаш. Строительство этой дороги закреплено отдельным пунктом в комплексном плане автомобильных дорог до 2025 года «, - сказал Гумар Дюсембаев.

Сенатор также посетил небольшие села, где встретился с жителями и ознакомился с проблемами малых населенных пунктов.

« В ходе этой поездки я посетил села Кенбай, Коныраулы, Таскудык, Сорколь, Саркумак и Былкылдакты. Считаю важным ознакомиться с проблемами малых сёл и содействовать решению их сложных проблем. Для начала работ по прокладке газопровода в эти шесть сел Кызылкогинского района, где ранее были фермерские центры, недавно было выделено 300 миллионов тенге. В настоящее время объявлен тендер и начаты первые проектные работы «, - сказал сенатор Гумар Дюсембаев.

Сенатор подчеркнул, что также имеющиеся проблемы с отключением электричества необходимо отработать с руководством «Атырау-Жарык», а жителей села важно своевременно обеспечить углём до завершения работ по прокладке газопровода.

Жители села Таскудык отметили проблему с обеспечением чистой водой. Дело в том, что колодец с питьевой водой остался на земле частного крестьянского хозяйства. Возмутившись данным фактом, сенатор обратился за разъяснениями к представителям акимата. По их словам, этот вопрос будет решен в ближайшее время, а воду для скота обеспечат при содействии местного филиала компании «КазТрансОйл».

Гумар Дюсембаев отметил, что острые вопросы малых сёл Атырауской области постоянно находятся в центре его внимания и он продолжит работать над их положительным решением.