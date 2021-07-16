Сенатор Гумар Дюсембаев отчитался перед жителями Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Гумар Дюсембаев встретился с жителями Исатайского и Курмангазинского районов Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор рассказал сельчанам об итогах деятельности Палаты, подробно разъяснив ключевые новшества принятых в ходе прошедшей сессии законов. Также он отметил, что за это время направил несколько депутатских запросов на имя главы Правительства. Все его обращения были основаны на тех проблемных вопросах, которые поднимали жители Атырауской области

К примеру, в ходе поездки сенатора в регион в мае этого года жители сел Кызылуй и Жаскайрат озвучили проблемы с подведением газопровода. Гумар Дюсембаев отметил, что в качестве сенатора он активно подключился к решению этого вопроса. В результате сейчас уже выделены необходимые денежные средства и проведены все конкурсные процедуры. Обсуждался также и вопрос капитального ремонта Нарынского канала, находящегося в государственной собственности. Этот водоканал обеспечивает водой пойму, где пасется скот жителей четырех населенных пунктов.

В селах Асан, Азгир, Балкудук и Суюндук Курмангазинского района сенатору чаще всего задавали вопросы, касающиеся улучшения условий прохождения госграницы в упрощенном порядке. Сейчас жители региона могут пересечь границу в ограниченное время только на личном автотранспорте и с багажом в 30 килограммов. Сенатор отметил, что этот вопрос рассматривается не только на уровне Министерств иностранных дел Казахстана и России, но и главами Правительств двух стран. Гумар Дюсембаев также напомнил, что этот вопрос поднимался во время встреч председателей и депутатов Сената Парламента Казахстана и Федерального собрания Совета Федерации России.

Качество дорог – еще одна проблема, которую поднимали сельчане. Для изучения вопроса на месте сенатор провел ряд встреч со специалистами-дорожниками, представителями подрядных организаций и ознакомился с ходом строительства автодороги «Атырау-Астрахань». Депутат обратил особое внимание подрядных организаций на важность сохранения высокого качества проводимых работ.

В ходе всех встреч сенатора с сельчанами, представителями общественных организаций, а также руководством районов и области Гумар Дюсембаев подробно проинформировал их о проделанной Сенатом и специалистами соответствующих отраслей работе.



