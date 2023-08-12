Сенатор Гауез Нурмухамбетов принял участие в форуме Kostanay Invest 2023

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Гауез Нурмухамбетов принял участие в работе инвестиционного форума Kostanay Invest 2023. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Участники мероприятия ознакомились с проектами в производственной и социальной отрасли, которые помогут раскрыть инвестиционный потенциал Костанайской области.

«Основной целью дальнейшего развития экономики области является повышение инвестиционной привлекательности. Так, реализация презентованных сегодня проектов увеличит долю обрабатывающей промышленности, что в свою очередь, придаст импульс для экономического развития региона», - сказал Гауез Нурмухамбетов.

Кроме того, парламентарий отметил, что все предложения, озвученные в ходе форума, будут учтены в дальнейшей работе по совершенствованию действующего законодательства в сфере обрабатывающей промышленности.