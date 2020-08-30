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Сенатор Дюсембаев: Основа нашей Конституции – это свобода личности и безопасность человека

30 Августа 2020 22:12
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Сенатор Дюсембаев: Основа нашей Конституции – это свобода личности и безопасность человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главная основа нашей Конституции – это свобода личности и безопасность человека, считает депутат Сената Парламента РК, член комитета по финансам и бюджету Гумар Дюсембаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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«Как все вы знаете, Конституция была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме, где народ проголосовал за основы действующей Конституции. Главная основа нашей Конституции – это свобода личности и безопасность человека. Во главе Конституции стоит вся работа, которая должна проводиться как представительными, так и исполнительными органами, а также правоохранительными органами в рамках защиты прав и свобод граждан Республики Казахстан. В различных разделах Конституции оговорены конкретно те или иные моменты жизнедеятельности человека. Это защита его интересов, это вероисповедование, это свобода труда и т.д.», - сказал Гумар Дюсембаев.

По его словам, все эти моменты подтвердили правильность выбранного курса и правильность того, что народ проголосовал за действующую Конституцию.

«Мне хотелось бы поздравить всех жителей нашей республики с этой знаменательной датой, с Днем Конституции Республики Казахстан – основы независимости нашей республики», - обратился к казахстанцам сенатор.

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