Сенатор: Для сохранения городища Сарайшык нужна специальная программа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вопрос необходимости сохранения древнего городища Сарайшык поднял сенатор Гумар Дюсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор на пленарном заседании палаты обратился с депутатским запросом к Премьер-Министру РК, заявив, что государство должно обратить внимание на проблемы сохранения древнего городища Сарайшык и превратить его в туристическую достопримечательность.

Сенатор отметил, что во время раскопок на городище под руководством известного археолога Зейноллы Самашева, проведенных в 1996-2006 годах был открыт уникальный дворцовый комплекс, датируемый XIV веком и состоящий из около 40 комнат и помещений. Однако работы по преобразовании его в музей еще не завершены.

Кроме того, часть древнего городища сейчас застроена домами села Ескі Сарайшық, а в другой его части находится кладбище. По словам депутата, вопрос о переселении жителей около 90 домов села Ескі Сарайшық поднимается уже не первый год, но конкретных работ пока не проводилось – бюджет для этих целей не выделяется.

«Необходимо сохранить принципиальную схему исторического памятника. Оперативность важна ещё и потому, что возможность сохранения древнего города Сарайшык с каждым годом уменьшается. Акимат Атырауской области выделяет деньги на проведение там раскопок. Теперь необходимо планомерно выделять средства и из республиканского бюджета для работы республиканского учреждения. В связи с этим, мы предлагаем разработать специальную программу не только по сохранению этого уникального древнего городища, но и по исследованию и превращению его в туристическую зону», - сказал Гумар Дюсембаев.



