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Сенатор Динар Нукетаева ознакомилась с деятельностью вузов Алматы
11 Июля 2022 12:56

Сенатор Динар Нукетаева ознакомилась с деятельностью вузов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Динар Нукетаева в ходе своей рабочей поездки в город Алматы посетила Академию гражданской авиации с целью ознакомления с деятельностью учебного заведения и вопросами, требующими внимания депутатов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи сенатору презентовали работу и план развития вуза.

Кроме того, парламентарий также посетила Казахский национальный аграрный исследовательский университет. Ученые КазНАИУ представили последние научные разработки исследователей университета в сферах сельского хозяйства и лесных ресурсов.

Парламентарий, ознакомившись с деятельностью вуза и презентациями выступающих, отметила значимый вклад университета в развитие аграрной науки и подготовки квалифицированных кадров агропромышленного комплекса страны.


Фото: senate.parlam.kz
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