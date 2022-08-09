9 Августа 2022 13:59

Сенатор Даурен Адильбеков встретился с жителями Коргалжынского района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Даурен Адильбеков посетил Коргалжынский район Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе визита депутат ознакомился с работой ряда социальных объектов сел Сабынды и Кенбидаик, а также с ходом ремонтных работ РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод». Сенатор отметил важность качественного и своевременного завершения работ на объекте, учитывая, что водопровод предназначен для бесперебойного обеспечения питьевой водой населения Коргалжынского и Егиндыкольского районов.

Кроме того, парламентарий встретился и с аграриями региона. В ходе встречи с сотрудниками теплицы Даурен Адильбеков рассказал об итогах работы Сената Парламента Республики Казахстан за прошедшую сессию, а также обсудил с сельчанами актуальные вопросы.

В ходе встреч с персоналом сельской врачебной амбулатории и дома культуры села Сабынды сенатор подробно рассказал о программе повышения доходов населения, которая разработана в соответствии с поручением Главы государства.









Фото: senate.parlam.kz