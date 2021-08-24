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Сенатор Даурен Адильбеков посетил промышленные предприятия Акмолинской области

24 Августа 2021 13:24
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Сенатор Даурен Адильбеков посетил промышленные предприятия Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Даурен Адильбеков побывал в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Первым объектом для посещения стал центральный стадион Шортандинского района, где сейчас ведется капитальный ремонт. Сенатор, ознакомившись с ходом работ, проводимых на футбольном поле и беговых дорожках, отметил важность контроля качества ремонта для дальнейшего развития массового спорта в районе.

Ход исполнения поручения Главы государства по возврату школьного обучения к традиционной системе Даурен Адильбеков обсудил с педагогами и руководством школ.

Особое внимание во время поездки сенатор уделил вопросам развития промышленности в районе. На встрече с сотрудниками предприятия по производству тарного и упаковочного материала депутат подчеркнул важность обеспечения местных жителей рабочими местами.

«Основным фактором повышения уровня жизни сельского населения является формирование качественной инфраструктуры. Сельские населенные пункты начали «оживать» - восстанавливаются социальные объекты и создаются новые рабочие места, данную работу нужно продолжать», - подчеркнул сенатор.

Кроме того, Даурен Адильбеков ознакомился с деятельностью научно-производственного центра зернового хозяйства имени А.И. Бараева. Сенатору были продемонстрированы научные достижения в сфере селекции оригинальных и элитных семян зерновых, масличных, крупяных культур и многолетних трав, а также интенсификации технологий возделывания сельскохозяйственных культур с элементами точного земледелия. На встрече была отмечена особая значимость усиления селекционной работы в связи с природно-климатическими условиями Казахстана, которые приводят к засухе, а в последствии к дефициту кормов.

«Такие встречи помогают депутатам узнавать о ходе выполнения поставленных задач перед аграрной наукой и получать новые конструктивные предложения», - сказал Даурен Адильбеков.



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#Акмолинская область   #Сенат  
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