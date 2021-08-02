Сенатор Даурен Адильбеков находится с визитом в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената осмотрел ход строительства моста на автодороге «Раздольное – Свободное - Есиль» и встретился с вновь избранным акимом Бузулукского сельского округа. Даурен Адильбеков акцентировал внимание акима на необходимости своевременного решения вопросов местного значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенатор отметил, что готов подключаться к решению имеющихся вопросов, если они должны быть обсуждены не только местном уровне. Одна из таких проблем региона – качество дорожного строительства, поэтому сенатор проинспектировал ход ремонтных работ автодороги «Бузулук-Алматинское».

« Жители региона обращались ко мне по поводу необходимости ремонта данного участка автодороги. Поэтому сейчас считаю важным, чтобы управление автомобильных дорог и подрядная организация своевременно завершили все эти работы. С другой стороны, важен и общественный контроль «, - подчеркнул сенатор.

В Жаркаинском районе Даурен Адильбеков ознакомился с ходом подготовки школы имени Крупской к новому учебному году и посетил одно из крестьянских хозяйств. Сенатор отметил важность своевременной заготовки кормов и подготовки сельскохозяйственной техники к предстоящей уборочной кампании.

В ходе своей поездки сенатор также посетил строительные площадки

и ознакомился с работой перерабатывающих предприятий Жаксынского района.