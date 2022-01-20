Сенатор: Данные по безработице не внушают доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более половины республиканского бюджета направляется на социальную сферу и улучшение жизни населения. Тем не менее, в его эффективном использовании есть недостатки. Об этом заявила сенатор Айгуль Капбарова в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ссылаясь на статистические данные, сенатор отметила, что уровень безработицы в 2020 году составил 4,9%.

Официальная статистика показывает, что уровень безработицы на сегодняшний день остается прежним. Это 450 753 человека. Однако по словам депутата, эти цифры не внушают доверия.

«Во многих развитых странах ситуация на рынке труда резко изменилась из-за эпидемиологической ситуации, показатель безработицы составил не менее 10 процентов. А изменения в Казахстане - это 0,2 процента. Эти цифры не внушают доверия ни общественности, ни экономическим экспертам. Президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение госорганам прекратить игры с цифрами и улучшить реальную жизнь граждан. В связи с этим возникает вопрос о том, какие комплексные меры по обеспечению занятости населения принимаются Правительством с учетом сложившейся ситуации», - отметила депутат в ходе пленарного заседания Сената.

Айгуль Капбарова обратила внимание на низкую эффективность принимаемых мер по борьбе с безработицей. По данным Счетного комитета, всего 14% антикризисных проектов направлены на создание долгосрочных экономических активов и объектов. Ответственные ведомства при борьбе с безработицей чаще выбирают методы с краткосрочным эффектом. В связи с этим сенатор предложила ряд мер по улучшению ситуации в этой сфере.

«В дополнение к действующей программе занятости «Еңбек», в которой предусмотрены активные меры содействия занятости, необходимо провести работу по жесткому надзору за правильным расходованием средств в размере один трлн тенге, выделенных на программу «Дорожная карта занятости», включающую меры по созданию рабочих мест за счет строительства и развития объектов инфраструктуры, и изучению качественного освоения средств. Эти две программы должны обеспечивать постоянную занятость населения, не отступая от конечной цели», - сказала депутат.