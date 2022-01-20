+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сенатор: Данные по безработице не внушают доверия

20 Января 2022 15:05
Поделиться:
Сенатор: Данные по безработице не внушают доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более половины республиканского бюджета направляется на социальную сферу и улучшение жизни населения. Тем не менее, в его эффективном использовании есть недостатки. Об этом заявила сенатор Айгуль Капбарова в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Вакцина «Спутник Лайт» доставлена в Павлодарскую область
Фейк: COVID-19 можно вылечить, делая ингаляции смесью лидокаина и физраствора Круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка в столице возобновляет свою работу Из снежного плена вызволили 26 человек в Туркестанской области

Ссылаясь на статистические данные, сенатор отметила, что уровень безработицы в 2020 году составил 4,9%.

Официальная статистика показывает, что уровень безработицы на сегодняшний день остается прежним. Это 450 753 человека. Однако по словам депутата, эти цифры не внушают доверия.

«Во многих развитых странах ситуация на рынке труда резко изменилась из-за эпидемиологической ситуации, показатель безработицы составил не менее 10 процентов. А изменения в Казахстане - это 0,2 процента. Эти цифры не внушают доверия ни общественности, ни экономическим экспертам. Президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение госорганам прекратить игры с цифрами и улучшить реальную жизнь граждан. В связи с этим возникает вопрос о том, какие комплексные меры по обеспечению занятости населения принимаются Правительством с учетом сложившейся ситуации», - отметила депутат в ходе пленарного заседания Сената.

Айгуль Капбарова обратила внимание на низкую эффективность принимаемых мер по борьбе с безработицей. По данным Счетного комитета, всего 14% антикризисных проектов направлены на создание долгосрочных экономических активов и объектов. Ответственные ведомства при борьбе с безработицей чаще выбирают методы с краткосрочным эффектом. В связи с этим сенатор предложила ряд мер по улучшению ситуации в этой сфере.

«В дополнение к действующей программе занятости «Еңбек», в которой предусмотрены активные меры содействия занятости, необходимо провести работу по жесткому надзору за правильным расходованием средств в размере один трлн тенге, выделенных на программу «Дорожная карта занятости», включающую меры по созданию рабочих мест за счет строительства и развития объектов инфраструктуры, и изучению качественного освоения средств. Эти две программы должны обеспечивать постоянную занятость населения, не отступая от конечной цели», - сказала депутат.

Подписывайтесь на наш канал:

#Сенат   #Общество   #Бюджет  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Вакцина «Спутник Лайт» доставлена в Павлодарскую область
Фейк: COVID-19 можно вылечить, делая ингаляции смесью лидокаина и физраствора
Круглогодичная сельскохозяйственная ярмарка в столице возобновляет свою работу
Из снежного плена вызволили 26 человек в Туркестанской области
Популярное
1 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
2 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
3 Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
4 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
5 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
6 Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Читайте также
Усиление безопасности в исправительных учреждениях: ряд мер предлагает сенатор
Расследование «алматинской трагедии» должно проходить максимально открыто - сенатор
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
Касым-Жомарт Токаев: К Вооруженным силам предъявляются особые требования
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив