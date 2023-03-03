Сенатор Бибигуль Жексенбай приняла участие в заседании комиссии ТюркПА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бибигуль Жексенбай приняла участие в работе заседания комиссии по социальным, культурным и гуманитарным вопросам Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

С парламентариями из других стран сенатор обсудила вопросы социального, культурного и гуманитарного характера. В частности, поднимались вопросы, касающиеся развития трансграничного образования и подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда.

«Мы должны развивать академическую мобильность и создавать условия для межкультурного диалога между студентами. Также необходимо сформировать единое образовательное пространство вузов. При этом Глава государства предложил рассмотреть возможность создания общей сети университетов тюркских стран. Эта инициатива позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с жизнью братских стран», - сказала Бибигуль Жексенбай.

Кроме того, депутат отметила, что Парламентская ассамблея способствует дифференциации и развитию отношений между тюркоязычными странами в культурно-духовной и гуманитарной сферах, усилению интеграции тюркских государств.