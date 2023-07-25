Сенатор Бибигуль Жексенбай посетила городскую поликлинику в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Бибигуль Жексенбай встретилась с коллективом городской поликлиники №8 в Астане. В ходе встречи сенатору рассказали о планах развитии медучреждения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.



Врачи подняли ряд проблемных вопросов касательно программы доступного жилья, увеличения количества дней отпуска медицинских работников, медицинского страхования и роста цен на лекарства.

Бибигуль Жексенбай отметила, что все поднятые вопросы будут на контроле у парламентариев и рассказала о законодательной деятельности палаты в сфере улучшения социального положения населения.

«Мы недавно приняли новый Социальный кодекс. Это большой шаг в улучшении социальной политики страны. Новая социальная политика – одно из масштабных изменений, объявленных Главой государства. Среди нововведений – наличие новой цифровой карты в каждой семье, внедрение новых подходов в сфере занятости и совершенствование системы специальных социальных услуг. Это положительно отразится на жизни наших сограждан и сотрудников сферы», – отметила сенатор.